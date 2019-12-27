نتنياهو يعلن خططاً لتحقيق «سيادة» إسرائيل على الضفة

عبد الرحيم حسين، علاء مشهراوي (رام الله، غزة)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، سلسلة من الخطط واسعة النطاق، بينها تحقيق الاعتراف الأميركي بالسيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. ويأتي إعلان نتنياهو عقب الفوز الكبير الذي حققه أمس في الانتخابات التمهيدية لزعامة حزب ليكود اليميني، حيث نال حوالي 72.5 بالمئة من الأصوات.

وقال نتنياهو في خطاب الفوز بالانتخابات الذي ألقاه أمام مؤيديه: «سنناضل من أجل تحقيق اعتراف الولايات المتحدة بسيادتنا في وادي الأردن وجميع المستوطنات في الضفة الغربية».

وتحدث نتنياهو عن «اتفاقية دفاع تاريخية» مع الولايات المتحدة، في حال فوز حزبه بالانتخابات البرلمانية المقررة في الثاني من مارس 2020.

وذكرت وسائل إعلام محلية إسرائيلية صباح أمس أن جدعون ساعر وهو منافس نتنياهو الوحيد على زعامة ليكود، قد حصل على 27.5 بالمئة من الأصوات. وجرت الانتخابات التمهيدية لحزب ليكود في ظل المأزق السياسي الذي أصاب إسرائيل بالشلل لأشهر عدة، لتشهد البلاد انتخابات برلمانية للمرة الثالثة خلال أقل عام. ولم ينجح نتنياهو أو منافسه بيني جانتس، زعيم حزب أزرق أبيض (تيار الوسط)، في تشكيل حكومة ائتلافية.

ومنحت الغالبية الكبيرة التي حصل عليها نتنياهو في انتخابات حزب الليكود رئيس الوزراء الملاحق بتهم فساد، تفويضاً جديداً يخوّله قيادة حزبه في الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة مطلع مارس.

وكان النائب والوزير السابق جدعون ساعر يحظى بفرص ضئيلة للفوز في مواجهة نتنياهو الذي يرأس الليكود منذ 1993، باستثناء ست سنوات شغل خلالها أرييل شارون المنصب.

غير أنّ تسجيل نتائج متقاربة كان من شأنه إضعاف نتنياهو، صاحب أطول مدة في سدّة رئاسة الوزراء. وشغل المنصب نحو 13 عاماً، بينها 10 أعوام دون انقطاع.

وعززت النتائج النهائية موقع نتنياهو داخل الحزب ووصف نتنياهو فوزه «بالكبير» وتعهد الفوز في انتخابات مارس. وقال في مؤتمر صحفي «لقد حان الوقت لتحقيق الوحدة والنصر لليكود واليمين في الانتخابات القادمة». وبدأ مؤتمره كحملة انتخابية ممتنعاً عن ذكر ساعر، خصمه في الانتخابات.

وتقدم نتنياهو بالشكر من حليف إسرائيل الكبير الرئيس الأميركي دونالد ترامب على دعمه، وقال إن «فوز الليكود في الانتخابات المقبلة سوف يحقق المزيد من الإنجازات التاريخية». وقد وجه النائب العام الشهر الماضي لائحة اتهام بالفساد لنتنياهو في ثلاث قضايا ينفيها كلها.

واستخدم غانتس نتائج أمس كخطاب للدعاية الانتخابية. وقال إن نتنياهو المتهم بثلاث قضايا فساد والذي يقود إسرائيل في طريق الفساد، سيستمر في قيادة الليكود. إنه يسعى إلى تفكيك حكم القانون وتأمين الحصانة الشخصية له، وذلك بدلاً من معالجة المخاوف الفعلية للإسرائيليين.

وينص القانون على وجوب استقالة أي وزير ملاحق قضائياً، ولكن ذلك لا يطبق على رئيس الوزراء.

ومن المتوقع أن تعقد المحكمة العليا الثلاثاء جلسة استماع حول ما إذا كان بإمكان رئيس الوزراء الذي تم توجيه الاتهام إليه تشكيل حكومة.

من جهة أخرى، حاول وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بدء خطوات لضم مناطق في الضفة الغربية إلى إسرائيل بشكل فعلي من خلال خطوات تتنافى مع القانون والمواثيق الدولية. وقالت صحيفة «إسرائيل اليوم» اليمينية، أمس، إن بينيت أوعز بدراسة تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) في سجل الأراضي في وزارة القضاء الإسرائيلية بدلاً من تسجيلها في «الإدارة المدنية» ذراع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وحسب الصحيفة العبرية، فإن بينيت أجرى سلسلة مداولات مع «جهات مهنية» في وزارته، في الأيام الأخيرة، من أجل إجراء تغييرات كبيرة في عمل ضابط شؤون الأراضي في «الإدارة المدنية»، بحيث «ينفذ سكان المستوطنات تسجيل الأراضي في الطابو، في وزارة القضاء الإسرائيلية».

وأوعز بينيت لمسؤولين في وزارة الجيش الإسرائيلي بدراسة نظام قانوني يغير الوضع الحالي، وأن يكون التعامل في مجال الأراضي في المستوطنات مثل التعامل داخل «إسرائيل».

ونقلت الصحيفة عن بينيت قوله إن «الحديث هنا عن فرض سيادة إجرائية، ولا يوجد سبب أن يستمر سكان يهودا والسامرة (أي المستوطنين الذين يقيمون مستوطنات) في الضفة الغربية التعرض لتمييز ضدهم، ويجب أن يحصلوا على الخدمات نفسها من الدولة العبرية».