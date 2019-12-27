نجاة مسؤول عسكري من الاغتيال في لحج

بسام عبدالسلام (عدن)

نجا قيادي عسكري بارز في اليمن من محاولة اغتيال إثر تفجير عبوة ناسفة استهدفت الطقم العسكري الذي كان يستقله بالقرب من خطوط المواجهات مع ميليشيات الحوثي الانقلابية بضواحي محافظة لحج، جنوب البلاد. وأفاد مصدر عسكري «الاتحاد» أن قائد الكتيبة الثانية في اللواء الخامس دعم وإسناد محمد حسن المدلي تعرض لهجوم بعبوة ناسفة زرعها مجهولون بين الأشجار على جانبي الطريق الواصل إلى جبهات القتال في منطقة حوامرة شرق مدينة الراهدة التابعة لمحافظة تعز، لافتاً إلى أن القيادي العسكري نجا من انفجار العبوة مع مرافقيه في حين انتشرت قوات اللواء دعم وإسناد في المنطقة لتمشيطها وتعقب العناصر الإرهابية التي نفذت الهجوم.

وأشار المصدر إلى أن المسؤول العسكري كان عائداً من الخطوط الأمامية في جبل كشرير وجبل الأحمر بجبهة حوامرة شرق الراهدة في تعز عقب تفقده المقاتلين المرابطين في تلك المواقع القتالية، لافتاً إلى أن العبوة الناسفة صنع محلي وتم تفجيرها عن طريق جهاز تحكم عن بعد من قبل عناصر إرهابية. وتوعدت قوات اللواء الخامس دعم وإسناد بملاحقة العناصر الإرهابية والخلايا الموالية للميليشيات الحوثية التي تقوم بزرع العبوات الناسفة واستهداف أفراد اللواء وقياداته قرب جبهات القتال.

من جهة أخرى اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وعناصر مسلحة في مدينة عدن عقب إطلاق الأجهزة الأمنية حملة لتعقب مطلوبين في أحياء سكنية بمديرية دارسعد شمال المدينة.

وأفاد شهود عيان «الاتحاد» أن قوات الأمن نفذت حملة لتعقب عناصر مطلوبة في أحياء سكنية قرب كلية المجتمع بمديرية دارسعد عقب تعرض دورية أمنية تابعة لقوات الحزام الأمني لهجوم من قبل مسلحين، مشيراً إلى أن القوات تنفذ منذ أيام حملة لتعقب دراجات نارية وسيارات مخالفة وغير مرقمة يشتبه بتورطها في سلسلة عمليات الاغتيالات التي طالت جنوداً وقيادات أمنية في مدينة عدن.

وأشار المصدر إلى أن القوات تعرضت إلى هجوم من قبل مسلحين مجهولين قبل أن تقوم القوات بعملية انتشار ومداهمة عدد من الأحياء لتعقب العناصر المهاجمة، لافتاً إلى أن الحملة الأمنية مستمرة من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار وتطبيع الأوضاع في مديرية دارسعد وباقي مديريات عدن.