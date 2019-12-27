4 كيلومترات تفصل الجيش الليبي عن قلب طرابلس

حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)

حقق الجيش الليبي تقدمات كبيرة في معاركه ضد الميليشيات التابعة لحكومة «الوفاق» بمحاور القتال في العاصمة طرابلس.

وسيطرت الوحدات التابعة للجيش الليبي على طريق المطار في طرابلس بشكل كامل وسط تقهقر الميليشيات.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، إن القوات المسلحة الليبية تبسط سيطرتها الكاملة بدءاً من مطار طرابلس العالمي إلى خزانات النفط مروراً بكوبري الفروسية ومعسكر النقلية بشكل كامل. وشهدت منطقة الهضبة اشتباكات هي الأعنف بين الجيش الليبي وميليشيات حكومة الوفاق.

وتتقدم القوات المسلحة الليبية نحو قلب العاصمة طرابلس بخطى ثابتة بعد قيامها بهجوم مباغت للميليشيات التابعة لحكومة الوفاق، وأعلن الجيش الوطني سيطرته على منطقة الحرشة في حي بوسليم أحد أكبر أحياء العاصمة الليبية.

وبهذه التقدمات تقترب قوات الجيش الوطني الليبي من قلب طرابلس ولا يفصلها سوى أقل من 4 كيلو مترات، بعد محاصرة العاصمة من عدة محاور.

إلى ذلك، شن الطيران الحربي غارات على تمركزات ومواقع الميليشيات في محور صلاح الدين وبمدينة الزاوية، وذلك بعد فتح القوات المسلحة لمحور قتالي في المدينة التي تضم أخطر الجماعات المتطرفة.

بدوره قال مسؤول ليبي إن النظام التركي يدعم الجماعات الإرهابية في ليبيا منذ زمن بعيد، مشيراً إلى أن أنقرة تتعامل مع ميليشيات متطرفة وتدعمها بشكل كبير للغاية.

وأكد فتحي المريمي المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب الليبي لـ«الاتحاد» أن مجموعة من الجنود الأتراك موجودون في ليبيا ويسيرون الطائرات المسيرة، لافتاً إلى أن التدخل التركي في ليبيا تم منذ فترة بدعم سياسي ولوجيستي للجماعات الإرهابية وتعزيز قدرات مسلحي الوفاق المطلوب غالبية قادتهم للعدالة الدولية وينتمون لتنظيمات متطرفة، مضيفاً «أنقرة متدخلة بشكل واسع في ليبيا وساهمت في إطالة الفوضى والفساد بدعمها للميليشيات».

وأكدت مصادر عسكرية تركية أن أنقرة مستعدة للتوجه إلى ليبيا والقيام بكافة أنواع مهامها حال تلقيها التعليمات.

وقال المبعوث التركي إلى ليبيا أمر الله إيشلر، مساء الخميس الماضي، إن بلاده ستقدم الدعم اللازم من الناحيتين العسكرية والأمنية إلى ليبيا، معرباً عن استعداد بلاده لبناء قاعدة عسكرية في ليبيا إذا تقدمت طرابلس بطلب بهذا الشأن على غرار القاعدتين التركيتين في الصومال وقطر.

بدوره أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي يوسف العقوري أن قرار استرجاع طرابلس التي تسيطر عليها الميليشيات هو قرار سيادي لمجلس النواب والقيادة العامة للجيش الليبي.

وأكد العقوري أن تلويح تركيا بالتدخل العسكري تدخل سافر في شؤون ليبيا الداخلية وخرق كبير لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية التي تدعو لاحترام سيادة الدول.

سياسياً، التقي رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح مع نظيره القبرصي ديمترس سيلورس لبحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي إن زيارة رئيس البرلمان لقبرص تأتي في إطار التعاون المشترك بين البلدين، موضحاً أن اللقاء تطرق لمذكرة التفاهم غير الشرعية الموقعة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفايز السراج، موضحاً أن الزيارة جاءت بدعوة من رئيس مجلس النواب القبرصي للتشاور في آخر التطورات في ليبيا. فيما كشف رئيس أركان القوات البحرية التابع للجيش الليبي اللواء فرج المهدوي إن الزيارة تم التباحث خلالها مع كبار المسؤولين حول آثار الاتفاق التركي مع حكومة طرابلس وما يمثله من تهديد لأمن واستقرار المتوسط وانتهاك لسيادة ليبيا، وقطع الطريق على أنقرة لدعم الميليشيات المسلحة التابعة للوفاق عسكرياً من أجل عرقلة تقدم الجيش الليبي نحو وسط طرابلس.

وفي ظل تمسك الجانب التركي بتنفيذ الاتفاقية الموقعة مع حكومة الوفاق، أشار المهدوي، إلى أن الجانبين الليبي والقبرصي سيبحثان التضييق بحرياً على تركيا والتعاون، بالإضافة إلى الاتفاقيات والتفاهمات المبرمة مؤخراً بين ليبيا واليونان ضد تلك الاتفاقية، وهو ما سيساهم في تعزيز عزلة تركيا إقليمياً.

فيما أكد عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب أن تصرفات أردوغان وتصريحاته المرتبكة بخصوص ليبيا طيلة الأسابيع الماضية، ومنها زيارته المفاجئة إلى تونس قبل يومين كشفت حجم الوهم الذي يعيش فيه، وأثبتت أنه لا يعرف الشعب الليبي الذي لا يعرف الخوف ولا يخشى التهديد والوعيد ولم تعرف عنهم الذلة والخنوع. في سياق متصل، قال نائب وزير الخارجية اليوناني ميلتاديس فارفيتسيوتيس، تعليقًا على خطط أردوغان، لإرسال قوات إلى ليبيا، إن «أردوغان يلعب بالنار، وإن كل ما يستطيع فعله هو عزل نفسه أكثر».

وذكرت وسائل إعلام يونانية، أن نائب رئيس الدبلوماسية اليونانية بعث برسالة إلى تركيا في تصريح إذاعي مفادها أن أثينا في حالة تأهب.

وقال نائب وزير الخارجية اليوناني، في هذا السياق: إن ردود الفعل على التوسع العثماني الجديد تجري بكثافة، وتأتي من الجميع شرقًا وغربًا.. أردوغان يلعب بالنار، ويثير ردود أفعال ليس فقط من اليونان بل ومن جميع اللاعبين الدوليين.

وشدد فارفيتسيوتيس، في تصريحه، على أهمية زيارة رئيس وزراء بلاده إلى البيت الأبيض في 7 يناير المقبل، مشيرًا إلى أن أثينا تعمل على تدويل ما وصفها بمسألة الاستفزازات التركية بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. إلى ذلك، بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع أعضاء مجلس الأمن الفيدرالي، أمس، الأوضاع في ليبيا حيث دعا المشاركون إلى دعم الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية.

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السيسي وبوتين: لا للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي

أكدت مصر وروسيا أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين البلدين لتسوية الأزمة الليبية، ومكافحة الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه أمس، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن الاتصال تناول سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وزيادة التعاون في المشروعات التنموية في مصر، خاصة مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس.

من جانبه، أكد بوتين الأهمية التي توليها موسكو لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر في الفترة القادمة، وفي إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

قرقاش: أين مبدأ السياسة الخارجية التركية بتصفير المشاكل مع دول الجوار؟

قال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «إنه يحق لنا أن نسأل، أين هو مبدأ تصفير المشاكل مع دول الجوار والذي دعت له السياسة الخارجية التركية؟».

مصادر لـ«الاتحاد»: أنقرة تنقل مقاتلين عبر رحلات مدنية

أكدت مصادر عسكرية ليبية أن النظام التركي بدأ في عملية نقل مقاتلين بشكل فردي عبر رحلات مدنية، مشيرة إلى أن مرتزقة يقاتلون في سوريا سينضمون للقوات التركية بمجرد دخولها إلى طرابلس.

وأشارت المصادر لـ«الاتحاد» إلى أن الاتفاق الذي أبرمه أردوغان مع السراج ينص على إرسال عشرات الجنود الأتراك لمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد في حال طالبت حكومة الوفاق بتواجد القوات لمدة 3 أشهر إضافية.

على صعيد متصل، اعترف مسؤولون كبار في تركيا وليبيا، رفضوا تسميتهم لحساسية القضية، بأن مجموعات من العرقية التركمانية المتمردة التي تدعمها تركيا في سوريا سوف تنضم قريباً إلى قوات حكومة الوفاق الليبية.

وقال مسؤول بحكومة الوفاق، إن الحكومة عارضت في البداية فكرة مثل هذا الانتشار لكنها قبلته في النهاية مع تقدم قوات حفتر في طرابلس.

وقال مسؤول آخر بالحكومة، إن الدعم مما يطلق عليه لواء السلطان مراد السوري، وهي مجموعة متمردة، لن ينظر إليه على أنه نشر رسمي لـ«قوات تركية».

وقال مسؤول تركي، إن بلاده قد ترسل أيضاً قواتها البحرية لحماية طرابلس، في حين تقوم تركيا بتدريب وتنسيق أنشطة قوات رئيس حكومة الوفاق.