عون يدعو الأمن إلى اليقظة في ظل «أزمة غير مسبوقة»

بيروت (الاتحاد)

دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون القوى الأمنية إلى اليقظة لمكافحة أي خلل أمني يحدث، فيما أكد قائد الجيش العماد جوزيف عون أن الجيش سيستمر في تحمل مسؤولياته.

ولفت رئيس الجمهورية، أثناء استقبال القيادات الأمنية في قصر بعبدا، أمس، إلى أن «البلاد تمر، في الوقت الراهن، بظروف صعبة جداً وأزمة غير مسبوقة في تاريخها، لكننا نأمل مع الحكومة الجديدة أن يبدأ الوضع بالتحسن تدريجاً ونتخطى الأزمة، ويعود لبنان إلى ازدهاره».

وأضاف: «إن الأزمة الاقتصادية والمالية التي نعيشها عمرها 30 سنة وليست وليدة الحاضر، وهي بدأت منذ أن تحول الاقتصاد إلى اقتصاد سياحة وخدمات، وتراكمت الديون دون أن تعمد الدولة إلى تسديدها، لذا نعيش اليوم في مرحلة تقشف على المستوى الفردي وعلى مستوى الدولة ومؤسساتها».

من جانبه، قال قائد الجيش: «جيشنا الذي اعتاد قتال الأعداء، يجد نفسه أمام واقع أليم، وإن كان تحمّله المسؤولية نابعاً من قناعته وحرصه على السلم الأهلي ومنع الفتن، وجيشنا سيستمر في هذه المهمة مهما كانت التضحيات».

وأضاف: «سبعون يوماً وجنودنا متأهبون لمواكبة الحراك الشعبي والاستحقاقات الدستورية، وسبعون يوماً والجيش يسعى لضمان سلامة المتظاهرين السلميين، كما تم توفير حرية التنقل والمحافظة على الأملاك العامة والخاصة».

وقال المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم: «إن لبنان ما زال على فوهة بركان التوترات الإقليمية والدولية من جهة، والتحديات الداخلية من جهة أخرى»، مؤكداً البقاء «سدّا منيعاً في مواجهة الأخطار والتحديات التي لا تزال تستوطن وطننا وتهدّده».

وأكد إبراهيم على ضرورة أن «تحظى الدولة بإدارة نظيفة خالية من الفساد، الذي انهك المؤسسات وساهم في تشويه صورة لبنان في الداخل وأمام المجتمع الدولي».

وفي غضون ذلك، أكد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، أن قواته تقوم بحماية المصارف مؤقتاً لمنع حصول الإشكالات فيها وللحفاظ على استمرارية عملها تحت غطاء أمني يطمئن موظفيها والمواطنين على السواء.