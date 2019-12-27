تصاعد التوتر بين قبائل في إب وميليشيات الحوثي

عدن (الاتحاد) تشهد محافظة إب وسط اليمن توتراً متصاعداً بين قبائل في مديرية العدين وميليشيات الحوثي الانقلابية عقب إعدام مواطن على يد قيادي حوثي بارز في أحد شوارع المديرية. وأفاد مصدر محلي أن الأوضاع مرجحة للتصعيد بين ميليشيات الحوثي وقبائل بيت الشهاري في مديرية العدين عقب استقدام تعزيزات من الطرفين، موضحاً أن القبائل أعلنت انتفاضة مسلحة احتجاجًا على مقتل مواطن من أبنائها بدم بارد على يد قيادي حوثي بارز في أحد شوارع العدين.

وأضاف المصدر أن مسلحين قبليين من أسرة بيت الشهاري ومجاميع قبلية أخرى مؤيده احتشدوا في مديرية العدين وقطعوا الطريق الرابطة بين العدين ومدينة إب، وهي أيضاً طريق رئيسية تربط بين محافظتي إب والحديدة. وقالت المصادر إن القبائل تطالب بتسليم الجناة في عملية مقتل أحد أبنائها إلا أن الميليشيات الحوثية ترفض تسليمهم وسط استقدامها تعزيزات كبيرة إلى العدين من أجل إخماد أية انتفاضة قبلية ضدها.

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