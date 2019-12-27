سقوط صواريخ على قاعدة تضم قوات أميركية في العراق

أعلن الجيش العراقي، في بيان مقتضب، سقوط قذائف عدة على قاعدة "كي وان" العسكرية التي تضم جنودا أميركيين قرب مدينة كركوك، اليوم الجمعة.

وقالت مصادر أمنية إن القاعدة، التي تبعد 15 كيلومترا إلى الشمال الغربي من المدينة، تضم قوات أميركية إلى جانب قوات عراقية من الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب.

وقال مصدر أمني عراقي لوسائل إعلام محلية "عدد قذائف الهاون، التي سقطت داخل معسكر كي وان في كركوك، ارتفع إلى ثماني قذائف".

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القذائف سقطت على مستودعات تابعة للقوات الأميركية داخل المعسكر".

وأكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم سقوط عدد من القذائف داخل المعسكر من دون ذكر تفاصيل.

ولم يتضح، على الفور، ما إذا كانت قد وقعت أي إصابات بشرية.

وذكرت مصادر أن قوات الأمن عثرت على منصة إطلاق صواريخ "كاتيوشا" في عربة مهجورة قرب القاعدة.

وسبق أن سقطت صواريخ مرات عدة على قواعد عسكرية في العراق يوجد بها جنود أميركيون.

فقد سقطت، خلال الأسابيع الماضية، صواريخ على قاعدة "بلد" الجوية التي تستضيف قوات أميركية وتقع على بعد نحو 80 كيلومتراً إلى الشمال من العاصمة العراقية بغداد.

كما استهدفت خمسة صواريخ قاعدة "عين الأسد" الجوية التي تستضيف قوات أميركية في محافظة الأنبار بغرب العراق دون سقوط ضحايا أيضاً.