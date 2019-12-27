«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم في بوركينا فاسو

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الجمعة، مسؤوليته عن هجوم على موقع عسكري في بوركينا فاسو يوم الثلاثاء الماضي.

وأصدرت جماعة تابعة للتنظيم المتشدد، بياناً، قالت فيه إن أحد مقاتليها دخل الموقع العسكري، الواقع في إقليم سوم، وفجر سيارة ملغومة، ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.

كان مصدر أمني أوضح أنّ «الهجوم نفذه نحو 200 مسلح أتوا على متن شاحنات صغيرة ودراجات نارية»، مضيفاً أنّ «تبادل إطلاق النار كان كثيفاً، ودام نحو ثلاث ساعات، وقد سمحت المساندة الجوية بصد الهجوم».

وأسفر الهجوم عن مقتل «عشرة عسكريين على الأقل» في «هالاليه»، البلدة القريبة من تونغومايل في منطقة سوم.

ولفت المصدر إلى أنّه خلال تبادل إطلاق النار «هاجمت مجموعة مسلحة أخرى السكان المدنيين (...) وبينهم فارون من العنف كانوا لجأوا إلى اربيندا». وقتل في الهجوم على المدنيين 35 شخصاً، بينهم 31 امرأة.

وتقع بلدة اربيندا الريفية على بعد نحو 90 كلم من دجيبو، مركز محافظة سوم، وسبق أن تعرضت ومحيطها لهجمات إرهابية عدة خلال العام الجاري، استهدفت المدنيين والقوات الأمنية.

وأسفر الهجوم أيضاً عن مقتل «80 إرهابياً» من المهاجمين، بحسب السلطات المحلية.

وأعلن رئيس بوركينا فاسو روك كابوريه بنفسه على «تويتر»، مساء الثلاثاء، حصيلة «الهجوم الهمجي». كما أعلن الحداد 48 ساعة، الأربعاء والخميس، تكريماً لضحايا الهجوم الأسوأ الذي تشهده بوركينا فاسو منذ بدء العمليات الإرهابية قبل خمس سنوات.

وكان 38 من موظفي شركة منجمية قتلوا مطلع نوفمبر في هجوم على قافلتهم في شرق البلاد.

وفي بداية أبريل الماضي، قتل 62 شخصاً في ثلاثة أيام إثر هجمات إرهابية، تلتها اشتباكات بين جماعات محلية.