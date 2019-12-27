أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة، السيطرة على منطقة "الحرشة" التابعة لمدينة الزاوية.

واستهدف سلاح الجو في الجيش الوطني، تمركزات للجماعات المسلحة في محيط مصفاة الزاوية شمال غربي البلاد، بحسب موقع "بوابة إفريقيا" الإخباري.

وأقرت الجماعات المسلحة، اليوم، بفرارها من تلك المنطقة قرب مدينة الزاوية الواقعة على بعد 48 كلم شمال غربي طرابلس. ونقل الموقع عن مسؤول في الجماعات المسلحة قوله إنها "اضطرت للانسحاب من محور صلاح الدين على شكل مجموعات أمام تقدم قوات الجيش".

وبرر ذلك بأنه أسلوب مناورة وليس انسحاباً كاملاً بل هو عملية استراتيجية وعسكرية دفعت فيها الظروف إلى التراجع، وتشكيل مجموعات مختلفة.

كما سيطر الجيش الوطني الليبي على المنطقة الممتدة من مطار طرابلس إلى خزانات النفط.

ويشن الجيش الوطني الليبي، منذ أبريل الماضي، عملية عسكرية لتحرير جنوب ليبيا من الجماعات الإرهابية والمجموعات المسلحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الوطني الليبي يسيطر على منطقة تابعة لمدينة الزاوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.