نتنياهو يعلن خططاً لبسط سيادة إسرائيل على الضفة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، سلسلة من الخطط والإجراءات الهادفة إلى بسط السيادة على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي إعلان نتنياهو عقب الفوز الكبير الذي حققه في الانتخابات التمهيدية لزعامة حزب ليكود اليميني، حيث نال حوالي 72,5 بالمئة من الأصوات.

وقال نتنياهو في خطاب ألقاه اليوم أمام مؤيديه، بعد الفوز بالانتخابات لزعامة حزب ليكود اليميني، «سنناضل من أجل تحقيق اعتراف الولايات المتحدة بسيادتنا في وادي الأردن وجميع المستوطنات».

ونال نتنياهو حوالي 72,5 بالمئة من أصوات الناخبين في الحزب.

وتحدث نتنياهو، في خطاب الفوز، عن «اتفاقية دفاع تاريخية» مع الولايات المتحدة، في حال فوز حزبه بالانتخابات البرلمانية المقررة في الثاني من مارس 2020.

جرت الانتخابات التمهيدية لحزب «ليكود» في ظل المأزق السياسي الذي أصاب إسرائيل بالشلل لأشهر عدة، لتشهد البلاد انتخابات برلمانية للمرة الثالثة خلال أقل عام.

ولم ينجح نتنياهو أو منافسه بيني جانتس، زعيم حزب أزرق أبيض (تيار الوسط)، في تشكيل حكومة ائتلافية.

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