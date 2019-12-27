مقتل 14 شخصاً في تحطم طائرة ركاب بكازاخستان

ذكرت السلطات في كازاخستان أن ما لا يقل عن 14 شخصاً قتلوا في سقوط طائرة تابعة لشركة بيك إير كانت تقل 95 راكباً وطاقماً من خمسة أفراد قرب مدينة الما اتا بعد قليل من إقلاعها اليوم الجمعة.

وقالت هيئة الطيران المدني بكازاخستان في بيان إن الطائرة فوكر 100 كانت متجهة صوب العاصمة نور سلطان و "لم تتمكن من مواصلة الصعود خلال الإقلاع لتخترق سياجا أسمنتيا" قبل أن تصطدم بمبنى من طابقين.

وأفاد مكتب رئيس بلدية الما اتا بأن ما لا يقل عن 14 شخصاً قتلوا وأُدخل 22 آخرون المستشفيات في حالة خطيرة.

وطوقت السلطات موقع السقوط في قرية ألميريك التي تقع بعد نهاية المدرج مباشرة.

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وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الطائرة وقد انشطرت إلى نصفين بجانب مبنى شبه مدمر جراء الاصطدام.

ولم يتسن بعد الوصول إلى بيك إير التي تشغل أسطولاً من طائرات فوكر 100.

ولم تشر السلطات إلى أي سبب محتمل للحادث. وقالت هيئة الطيران إنها علقت جميع رحلات هذا النوع من الطائرات انتظاراً لنتائج التحقيق.

وقال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف على تويتر "المسؤولون (عن الحادث) سينالون عقاباً شديداً وفقاً للقانون"، وعبر عن تعازيه للضحايا وأسرهم.