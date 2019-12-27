كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يسيطر بشكل كامل على معسكر رئاسة الأركان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال المتحدث بإسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الجمعة، إن قوات الجيش الليبي سيطرت على ثلاثة أرباع طريق المطار جنوبي طرابلس.
وأكد أن معركة تحرير طرابلس تسير وفق الخطة الموضوعة بإشراف القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.
وشدد على أن معركة الجيش في طرابلس لن تنتهي إلا بتحرير العاصمة من جميع أشكال الإرهاب والقضاء على مليشيات حكومة الوفاق.
وأشار المتحدث باسم الجيش الليبي إلى أن هناك انهيارا كاملا في صفوف مليشيات حكومة الوفاق المتواجدة في طرابلس.
وأوضح أن جميع الشعب الليبي بأطيافه كافة مصطف وراء الجيش الوطني ضد مليشيات الوفاق الإرهابية والتدخل التركي في ليبيا.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش الليبي أن قواته باتت على بعد 4 كيلومترات من قلب العاصمة طرابلس، مشيرا إلى أنباء عن انضمام عناصر سورية في صفوف مليشيات حكومة الوفاق.