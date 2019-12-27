كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تعلن نشر أول مجموعة من صواريخ "أفانجارد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، نشر أول مجموعة من الصواريخ الأسرع من الصوت بعدة مرات والمزودة بقدرات نووية اليوم الجمعة.

وأضافت الوزارة في بيان، أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أبلغ بوتين بنشر الصواريخ. لكن البيان لم يذكر موقعها.

ويدعى نظام الصواريخ الجديد أفانغارد، وهو أحد الأنواع الجديدة من الأسلحة التي وصفها بوتين بـ"السابقة لعصرها".

وقال بوتين، إن الجيل الجديد من الأسلحة النووية الروسية قادر على إصابة أي بقعة في العالم تقريباً، وبمقدوره أيضاً أن يتجنب رصد درع صاروخية أمريكية، رغم أن بعض الخبراء الغربيين يشككون في مدى تطور بعض برامج الأسلحة الروسية.

وقال بوتين، إن نظام أفانغارد بوسعه أن يخترق أي أنظمة دفاع صاروخية حالية ومستقبلية.