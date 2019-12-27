كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 27/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مسيرة

أفادت مصادر محلية، إصابة عشرات الفلسطينيين ومتضامنون أجانب بعد مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المسيرة الأسبوعية السلمية في بلدة كفر قدوم شمالي الضفة الغربية. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || "داعش" الإرهابي يتبنى مقتل 11 مسيحياً في نيجيريا

تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الجمعة، العملية الإرهابية التي أسفرت عن مقتل 11 مسيحياً في نيجيريا. أخبار عالمية عاجلة اليوم || تركيا تسجن 7 في صحيفة معارضة

قالت صحيفة تركية إن محكمة تركية أصدرت أحكامًا، اليوم الجمعة، بالسجن على سبعة صحفيين وموظفين آخرين في صحيفة سوزكو المعارضة بسبب مساعدة شبكة تقول أنقرة إنها دبرت انقلابًا فاشلًا في العام 2016.

Advertisements