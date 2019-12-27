كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: سقوط قذائف هاون على قاعدة عسكرية في كركوك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب أحد عناصر الشرطة العراقية، مساء الجمعة، إثر سقوط قذائف هاون على قاعدة عسكرية توجد بها قوات أمريكية في كركوك.

وكان مصدر في الشرطة العراقية قد افاد في وقت سابق، بتعرض قاعدة "كيوان" العسكرية شمال غرب محافظة كركوك الى قصف بقذائف الهاون. وقال المصدر، ان قذائف هاون سقطت داخل قاعدة كيوان شمال غرب كركوك ، مشيرا الى سقوط جريح واحد فقط من الشرطة وأضرار بسيارة. Advertisements

ودخلت المظاهرات الاحتجاجية في العراق شهرها الثالث على التوالي منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر الماضي في بغداد و9 محافظات جنوبية.