كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: سقوط قذائف هاون على قاعدة عسكرية في كركوك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان مصدر في الشرطة العراقية قد افاد في وقت سابق، بتعرض قاعدة "كيوان" العسكرية شمال غرب محافظة كركوك الى قصف بقذائف الهاون.
وقال المصدر، ان قذائف هاون سقطت داخل قاعدة كيوان شمال غرب كركوك ، مشيرا الى سقوط جريح واحد فقط من الشرطة وأضرار بسيارة.
ودخلت المظاهرات الاحتجاجية في العراق شهرها الثالث على التوالي منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر الماضي في بغداد و9 محافظات جنوبية.
ويطالب المتظاهرون بإصلاحات سياسية واقتصادية ووقف تدخل إيران في الشأن الداخلي العراقي، أسفرت عن مقتل 489 متظاهرا وإصابة أكثر من 27 ألفا آخرين وسط اتهامات لمليشيات تابعة لإيران بملاحقة الناشطين والصحفيين والمحتجين.
والجمعة، أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن قلقها إزاء استمرار الهجمات ضد المتظاهرين السلميين في العراق، وكذلك الهجمات على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني.