عصبة الأبطال.. الرجاء يتواضع في الشوط الأول ويتعادل مع الشبيبة الجزائري

انتهى الشوط الأول بين الرجاء البيضاوي وشبيبة القبائل الجزائري ، بالتعادل بدون أهداف، في المباراة التي تجمع بينهما حاليا، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ، برسم الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة لمنافسات عصبة الأبطال الإفريقية.

وأمام حضور أزيد من 30 ألف مناصر أخضر، دخل الرجاء مستحوذا على الكرة، منذ البداية، لكنه لم يفلح في خلق فرص خطيرة ، تهدد مرمى حارس الفريق الخصم.

وعلى الرغم من تراجع الفريق الضيف للخلف مع الاعتماد على الهجمات المرتدة إلا أن الرجاء لم يخلق فرص خطيرة وظهر بمستوى أقل من المتوسط عجز به عن تهديد الحارس الجزائري.

لينتهي الشوط الأول بدون أهداف.