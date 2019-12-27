شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي: تطورات مفاجئة خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

قال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، اليوم الجمعة، إن تطورات الساعات المقبلة ستكون مفاجئة لكل الليبيين، لافتاً إلى أن قوات النخبة تستعد لدخول معركة الأحياء الرئيسية في طرابلس.

وأضاف في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية": "سيطرنا على مناطق استراتيجية في طريق المطار بطرابلس، ونخوض معارك شرسة في المرحلة الأخيرة لتحريرها".

وكشف المسماري أن الميليشيات تتمركز وسط المناطق السكنية في طرابلس، مشيرا إلى وجود عشرات الجثث للميليشيات على طول طريق المطار في طرابلس. وقال إن عدد قتلى الميليشيات بلغ نحو 940 قتيلا خلال المعارك منذ 4 إبريل الماضي.

وأكد المسماري أن الجيش الليبي لم يخسر مترا واحدا، ولم يتراجع للخلف في أي منطقة اشتباك، قائلا، إن سيطرة قوات الجيش الليبي تبدأ من مفترق صلاح الدين حتى مقسم النعاجي.