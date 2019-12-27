تجدد المصادمات في ساحة الوثبة وسط بغداد

افاد مصدر امني، الجمعة، بأن المصادمات تجددت في ساحة الوثبة وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مصادمات بين متظاهرين والقوات الامنية تجددت قبل قليل في ساحة الوثبة وسط بغداد"، مبينا ان "القوات الامنية اطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع". واضاف المصدر انه "لن ترد لغاية الان وقوع اية اصابات".

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