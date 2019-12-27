رسمياً.. ابراهيموفيتش يعود إلى اي سي ميلان

وأوضح ميلان في بيان رسمي أن عقد زلاتان يمتد حتى نهاية الموسم الجاري، مع خيار التمديد لموسم إضافي، بحسب موقع "كورة".

وسيصل إبراهيموفيتش إلى ميلانو يوم الخميس المقبل لإجراء الفحوصات الطبية وتقديمه في مؤتمر صحفي، قبل الانضمام إلى تدريبات الفريق.

