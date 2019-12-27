2019-12-27 | 19:39
365 مشاهدة
أعلن نادي اي سي ميلان الإيطالي عبر موقعه الرسمي، اليوم الجمعة، عودة لاعبه السابق زلاتان ابراهيموفيتش.
وأوضح ميلان في بيان رسمي أن عقد زلاتان يمتد حتى نهاية الموسم الجاري، مع خيار التمديد لموسم إضافي، بحسب موقع "كورة".
وسيصل إبراهيموفيتش إلى ميلانو يوم الخميس المقبل لإجراء الفحوصات الطبية وتقديمه في مؤتمر صحفي، قبل الانضمام إلى تدريبات الفريق.
وسيصل إبراهيموفيتش إلى ميلانو يوم الخميس المقبل لإجراء الفحوصات الطبية وتقديمه في مؤتمر صحفي، قبل الانضمام إلى تدريبات الفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. ابراهيموفيتش يعود إلى اي سي ميلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.