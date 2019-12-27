المسماري: سيطرنا على معسكر رئاسة الأركان بطريق مطار طرابلس

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، الجمعة، سيطرة قوات الجيش بشكل كامل على معسكر رئاسة الأركان بطريق مطار العاصمة طرابلس.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي، مساء الجمعة، إن قوات الجيش الليبي سيطرت على ثلاثة أرباع طريق المطار جنوبي طرابلس.



وأكد أن معركة تحرير طرابلس تسير وفق الخطة الموضوعة بإشراف القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وشدد على أن معركة الجيش في طرابلس لن تنتهي إلا بتحرير العاصمة من جميع أشكال الإرهاب والقضاء على مليشيات حكومة الوفاق.

وأشار المتحدث باسم الجيش الليبي إلى أن هناك انهيارا كاملا في صفوف مليشيات حكومة الوفاق المتواجدة في طرابلس.

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وأوضح أن جميع الشعب الليبي بأطيافه كافة مصطف وراء الجيش الوطني ضد مليشيات الوفاق الإرهابية والتدخل التركي في ليبيا.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش الليبي أن قواته باتت على بعد 4 كيلومترات من قلب العاصمة طرابلس، مشيرا إلى أنباء عن انضمام عناصر سورية في صفوف مليشيات حكومة الوفاق.





وقال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه بالجيش الليبي، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، إن "التقدمات العسكرية في محور عين زارة غرب طرابلس مستمرة إلى بعد مثلث الكهرباء في اتجاه منطقة الفرناج بحوالي 4 كيلومترات من قلب العاصمة والمناطق المحاذية لها".

من جهة أخرى، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي السيطرة على منطقة الحرشة في مدينة الزاوية، 48 كيلومترا شمال غرب العاصمة طرابلس.

كما أعلن الجيش سيطرته على طريق مطار طرابلس ومعسكر النقلية الاستراتيجي في العاصمة، واستهدف سلاح الجو الحشد المليشاوي بمحيط مصفاة الزاوية، ومحيط معسكر النعام بتاجوراء.