سقوط صواريخ على قاعدة عسكرية قرب كركوك بالعراق

قال الجيش العراقي، الجمعة، إن صواريخ سقطت داخل قاعدة كي وان التي تضم قوات عسكرية قرب كركوك.

وأفاد مصدر أمني عراقي بسقوط قذيفتي هاون على قاعدة عسكرية في محافظة كركوك.

وقال المصدر في تصريح لقناة السومرية نيوز، اليوم الجمعة، إن "قذيفتي هاون سقطتا مساء اليوم، على قاعدة "كي وان" العسكرية في محافظة كركوك".



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وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "الحادث أسفر عن إصابة منتسب بجروح مختلفة".



وقاعدة "كي وان" هي قاعدة عسكرية سابقة للقوات الجوية العراقية تقع في كركوك وأصبحت قاعدة للبيشمركة (القوات الكردية) بعد انسحاب القوات العراقية منها بعد سقوط الموصل في سنة 2014 بيد داعش.

وتمكنت القوات العراقية من استعادتها في أكتوبر/تشرين الأول 2017 بعد عملية دخول القوات العراقية إلى كركوك إثر انسحاب البيشمركة، وتقع القاعدة تحديدا قرب مطار كركوك.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلن الجيش العراقي، سقوط 17 صاروخاً قرب قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في شمال البلاد، مشيراً إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة.