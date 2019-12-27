الرئيس الباكستاني ورئيس الوزراء يستقبلان وزير التسامح الإماراتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل الدكتور عارف علوي، رئيس جمهورية ‫باكستان ورئيس الوزراء عمر خان، الجمعة، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح بدولة الإمارات.



وخلال لقائه مع رئيس الجمهورية الباكستاني، بحث وزير التسامح الإماراتي العلاقات الثنائية بين البلدين وتنميتها في مختلف المجالات، وذلك في حضور حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى إسلام آباد.

كما التقى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أيضا عمران خان، وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

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وتعد باكستان من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الإمارات، حيث تربط الشعبين والبلدين الصديقين علاقات تاريخية تعزز آفاق تعاونهما الواسع في المجالات كافة.



