القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل الدكتور عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان ورئيس الوزراء عمر خان، الجمعة، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح بدولة الإمارات.
وخلال لقائه مع رئيس الجمهورية الباكستاني، بحث وزير التسامح الإماراتي العلاقات الثنائية بين البلدين وتنميتها في مختلف المجالات، وذلك في حضور حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى إسلام آباد.
كما التقى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أيضا عمران خان، وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.
وتعد باكستان من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الإمارات، حيث تربط الشعبين والبلدين الصديقين علاقات تاريخية تعزز آفاق تعاونهما الواسع في المجالات كافة.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الباكستاني ورئيس الوزراء يستقبلان وزير التسامح الإماراتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.