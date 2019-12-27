رئيس الوزراء يكشف حقيقة زيادة الضرائب في العالم الجديد ..ويؤكد: نجحنا في برنامج الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك مشكلة كبيرة فى القطاع غير الرسمي للاقتصاد، الذي يقترب من 50٪ من حجم الاقتصاد في مصر، ولن تتم السيطرة على هذا الأمر إلا بالميكنة، مؤكدا أن هناك برنامج كبير لمتابعة الضرائب والجمارك ينتهي في عام 2020، و"ندرس أيضاً زيادة حد الإعفاء الضريبي لزيادة شرائح الدخل المعفاة من الضرائب، لكي لا نفكر نهائياً في زيادة الضرائب في أي شيء، ولكن كل الجهود لزيادة عمليات التحصيل".

وأكد رئيس الوزراء، خلال حواره مع رؤساء تحرير الصحف المصرية وبعض الكتاب، أمس، أن كل مواطن يجب أن يعرف اقتصاد بلاده، لأن كل الاستثمارات تتم لصالحه، فقد كان حجم الاستثمارات في موازنة 2018 - 2019 ما قدره 100 مليار جنيه، تم رفعها في موازنة 2019 - 2020 إلى 140 مليار جنيه، بزيادة 40٪ على المشروعات التي تمس المواطن، وستزيد في موازنة 2020 - 2021 إلى 200 مليار، وكلها تصب في مصلحة المواطن عبر مشروعات الصرف الصحي والريف وغيرها، وسيتم لأول مرة تخصيص 20 مليار جنيه من الزيادات في الموازنة الجديدة لبرنامج تنمية عاجلة في محافظات بعينها.

وقال رئيس الوزراء: عقدنا عشرات الاجتماعات مع المستثمرين لحل المشاكل، ولكن كانت لدينا مشاكل كبيرة، فقد توقفت الدولة عن دعم الصادرات منذ عام 2012، وتراكمت عليهم ديون وصلت إلى 20 مليار جنيه، وطرحنا حلولاً لعمل مقاصة مع الدولة من خلال الضرائب والمتأخرات، وسددنا لمعظم صغار المصدرين، وطرحنا بيع أراضٍ مقابل المتأخرات، وتمت إتاحة مجموعة كبيرة من الأراضي، وتعمدنا أن يكون سعر الأراضي في مجال الصناعة، هو ثمن توصيل المرافق وخطط برامج للتقسيط، وتم عمل خريطة بأراضي الاستثمار الصناعي في مصر، وتم رفع دعم الصادرات فى الموازنة إلى 4 مليارات دولار، وستزيد مرة أخرى إلى 6 مليارات، ونبحث عن أهم القطاعات التى تقوم بالتصدير سنوياً لتزويدها بهذا الدعم، كما تم حصر أكبر 100 منتج يتم استيرادها، وسنركز على إنتاجها خلال الـ4 سنوات المقبلة، لنتخلص من هذا العبء، حيث تصل فاتورتها إلى 35 مليار دولار، ونهدف إلى مضاعفة الصادرات المصرية غير المواد البترولية إلى الضعف، حيث يصل حجم الصادرات الآن إلى 25 مليار دولار، نستهدف وصولها إلى 50 مليار دولار.

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الاصلاح الاقتصادي

وتابع «مدبولى» إلى الوضع الاقتصادى، قائلاً: التحدى الذى تم وضعه فى منتصف 2014 مع تولِّى الرئيس «السيسى» رئاسة الجمهورية، كيف نبنى دولة بكل ما تعنيه الكلمة، عبر برامج محدّدة وتكامل بين الحكومات المتعاقبة، فقد يكون للمرة الأولى نحن نكمل ما قام به «م. إبراهيم محلب»، ثم «م. شريف إسماعيل»، على عكس فترات سابقة كانت الحكومات تهدم وتغيِّر ما تم، وتبدأ من جديد.

القروض لا تُقلق الحكومة لأنها تدعم المشروعات وليس الأكل والشرب والبنزين.. وسنمد التعاون مع صندوق النقد الدولى دون قروض جديدة

وأضاف: بدأنا منذ 5 سنوات، وسط تحديات كبيرة، انهيار الاحتياطى الأجنبى، الذى كان دون 20 مليار دولار، ولا يغطى احتياجات الدولة أكثر من 3 أشهر فقط، بالإضافة إلى معدل تضخّم مرتفع، ونسبة بطالة تجاوزت 13٪، وبالتالى كان المهم الإسراع فى برنامج اقتصادى يتغلب على هذه التحديات، وانطلقت البرامج الكبيرة للتوسع فى مشروعات البنية الأساسية، وكل التجارب فى العالم للدول التى بنت نفسها صارت فى نفس الطريق، فقد كنا قديماً نقترض للأكل والشرب وحرق البنزين، لكن الآن اقتراضنا من أجل إنشاء بنية أساسية قوية، وبالتالى القروض لا تُقلق الحكومة، لأن هذه المشروعات لها مردود إيجابى على المدى الطويل، وتخلق فرص عمل على المدى القصير، على عكس الصناعة التى تحتاج إلى مدة من عام ونصف إلى عامين لخلق فرص عمل، وبالتالى تم الانطلاق فى مشروعات عملاقة، مثل حفر قناة السويس، والمشروعات القومية الأخرى، مما أسهم فى تراجع نسب البطالة.

وقال «مدبولى»: برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى هو الوحيد الذى نجح على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية، بشهادة مؤسسات ودول العالم، فقد بدأته دول أخرى، لكنه انهار، ولم تستطِع إكماله، وذلك لأن الشعب المصرى هو البطل الحقيقى، ونتيجة لثقته فى القيادة السياسية، موضحاً أنه بعد فترة قصيرة بدأ الناس يشعرون بمردود برنامج الإصلاح، وظهرت المؤشرات بعد أقل من 3 سنوات، فانخفضت معدلات البطالة من 13.5٪ إلى 7.8٪، وهذا يعنى أنه تم توفير 5 ملايين فرصة عمل، كما تراجع معدل التضخم بشكل كبير، لدرجة أن الشهر الأخير وصل فيه معدل التضخم لأسعار السلع بالسالب 0.5٪، وهذا معناه أن الأسعار انخفضت وليست ثابتة.