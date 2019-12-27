غدًا.. إنطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة.. إجراءات جديدة لمنع الغش.. توفير سيارات إسعاف ولجان مجهزة لذوى الاحتياجات الخاصة

أنهت جامعة القاهرة كل الترتيبات الخاصة لامتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020/2019، حيث من المقرر أن تنطلق الامتحانات التحريرية يوم السبت المقبل الموافق 28 ديسمبر، فى حين بدأت امتحانات الشفوية فى عدد من كليات الجامعة خلال الأيام القليلة الماضية.

وتم تجهيز كل قاعات الامتحانات فى الكليات المختلفة، وكذلك مجمع الامتحانات لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، كما تم تعليق لوحات استرشادية بالكليات تضم أرقام الجلوس موزعة على اللجان للتيسير على الطلاب ومعرفة أماكن أداء الامتحانات.

وأعلنت جميع الكليات جداول الامتحانات، ومواعيدها، وتوقيتاتها، وأماكنها، وذلك خلال لوحات معلقة داخل بهو الكليات، كما أنهت الجامعة كل الترتيبات الخاصة بتأمين أعمال الامتحانات وتوفير أفراد الأمن الإدارى لتأمين مقار الامتحان، وطباعة أوراق الامتحان فى نفس اليوم وعدم تداولها على أجهزة متصلة بالإنترنت للحفاظ على سريتها مع تواجد أستاذ المادة وقت امتحانه.

ومن جانبه، شدد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على توفير التأمين اللازم لمقار الامتحانات، واتخاذ التدابير الخاصة بتوفير الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم من حيث توفير الإضاءة والتهوية المناسبة فى اللجان، وتواجد الأساتذة والمراقبين، وتوفير سيارات الإسعاف بجوار اللجان، وتوفير اللجان المخصصة للطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة وتقديم كل التيسيرات لهم وفقًا لما حددته الجامعة من قواعد فى هذا الشأن.

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وأشار رئيس جامعة القاهرة فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى تشكيل لجنة للطوارئ ومتابعة الامتحانات بكل كلية برئاسة عميد الكلية وعضوية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورئيس القسم المختص أو من ينوب عنه وأستاذ المادة، بحيث يكون من سلطة اللجنة التعامل مع المشاكل الطارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وأكد رئيس جامعة القاهرة استمرار الامتحانات بنظام البابل شيت، لافتًا إلى ضرورة التزام العمداء بقرار مجلس الجامعة بتضمين أى امتحان سؤال حل المشكلات فى إطار تطوير نظم التقويم والامتحانات.

وتعتمد الامتحانات على تطبيق مواصفات الورقة الامتحانية التى تراعى التدرج فى الامتحانات من السهل إلى الصعب وتتوافق مع المعايير العالمية من حيث الشكل والمضمون، وتتضمن عدد ورقات الإجابة التى من المفترض أن يجاوب فيها الطلاب، ودرجة كل سؤال بالامتحان، ومدى توزيع أسئلة الامتحان على كل أجزاء المنهج.

من المقرر أن تنتهى عملية الامتحانات داخل كل الكليات قبل حلول ذكرى 25 يناير، كما تمت مراعاة أعياد الإخوة المسيحيين فى جداول الامتحانات للاحتفال بأعيادهم بعيدا عن ضغط الامتحانات.

وكان المجلس الأعلى للجامعات وافق على الخطة الدراسية التى اعتمدها المجلس فى بداية العام الجامعى 2019 /2020 وتنص على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسى يوم السبت الموافق 25 يناير 2020 حتى الخميس 6 فبراير 2020، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 8 فبراير 2020، ولمدة خمسة عشر أسبوعا، وتجرى الامتحانات خلال شهرى مايو ويونيو وفقًا لطبيعة الدراسة بالكليات المختلفة.

