كمال الخير: لتشكيل حكومة تعيد الثقة بين الدولة والناس

هنأ رئيس "المركز الوطني" في الشمال كمال الخير، "اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة"، متأسفاً على "الاوضاع التي يعيشها لبنان والتي تزداد تدهوراً، والبعض لا يبالي ولا يهتم"، متمنياً من "الرئيس المكلف حسان دياب النجاح والتوفيق من خلال تشكيل حكومة تعيد الثقة بين الدولة والناس عبر اختيار وزراء نظيفي الكف".
ونصح الخير"تيار المستقبل بالانضمام الى الحكومة العتيدة عبر اختيار اختصاصيين، اكفاء وذوي مواصفات مطلوبة للمرحلة الانقاذية المقبلة، وإلا فليتوجهوا الى المعارضة داخل المؤسسات الدستورية، كالمجلس النيابي وغيره من الاطر الدستورية، التي تكفل حرية التعبير السلمي والحضاري عن الرأي السياسي".
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