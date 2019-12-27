كمال الخير: لتشكيل حكومة تعيد الثقة بين الدولة والناس

هنأ رئيس "المركز الوطني" في ​الشمال​ ​كمال الخير​، "ال​لبنان​يين عموما والمسيحيين خصوصا بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة"، متأسفاً على "الاوضاع التي يعيشها لبنان والتي تزداد تدهوراً، والبعض لا يبالي ولا يهتم"، متمنياً من "الرئيس المكلف ​حسان دياب​ النجاح والتوفيق من خلال تشكيل ​حكومة​ تعيد الثقة بين ​الدولة​ والناس عبر اختيار وزراء نظيفي الكف".

ونصح الخير"تيار المستقبل بالانضمام الى الحكومة العتيدة عبر اختيار اختصاصيين، اكفاء وذوي مواصفات مطلوبة للمرحلة الانقاذية المقبلة، وإلا فليتوجهوا الى المعارضة داخل ​المؤسسات الدستورية​، ك​المجلس النيابي​ وغيره من الاطر الدستورية، التي تكفل ​حرية التعبير​ السلمي والحضاري عن الرأي السياسي".