قاطيشه: مختلفين على لون الحكومة والمحاصصة وكأنهم لم يروا للثورة

لفت عضو تكتل "​الجمهورية القوية"​ النائب ​وهبي قاطيشه،​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "داب ​الثلج​ وبان ​المرج​ داخل المحور الواحد، مختلفين على لون ​الحكومة​ و​المحاصصة​ وكأنهم لم يروا للثورة وللأشخاص الجوعانين ولم سمعوا بسفر برلك".

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