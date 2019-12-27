تشققات وانزلاق صخور على الطريق بين فيع وزكرون بالكورة

تسببت غزارة ​الامطار​ الى تشقق وانزلاق الصخور والحجارة على الطريق الواقعة بين بلدتي فيع وزكرون في ​الكورة​، مما عرقل مرور السيارت عليها، في حيث يعمل المعنيون على ازالتها لتسهيل التنقل.

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