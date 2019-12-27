الاناضول: ضبط 713 مهاجرا غير نظامي غربي تركيا

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بأن "​السلطات التركية​ ضبطت 713 مهاجرا غير نظامي بولاية أدرنة أثناء محاولتهم التسلل خارج البلاد بطرق غير قانونية"، موضحةً أنه "نفذت فرق ​الشرطة​ وحرس الحدود بمختلف مناطق الولاية، عمليات أمنية ضد مجموعات ​المهاجرين​ غير النظاميين".

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