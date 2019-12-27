مساعد الرئيس الايراني: صامدون في مواجهة الحظر ونواصل الاعمار

أكد مساعد الرئيس الايراني ورئيس منظمة التخطيط والميزانية ​محمد باقر نوبخت​ ان "​الحكومة​ صامدة في مواجهة الحظر وتنفيذ المشاريع الاعمارية وإدارة شؤون البلاد مهما كانت الظروف"، مشيراً إلى أن "الاعداء يرمون من وراء الحظر وشن الحروب الى حرمان الشعب من التقدم وتقديم المسؤولين للخدمات الا اننا نتعهد أمام الشعب بعدم الاستسلام في مواجهة حظر الاعداء وعلى رأسهم ​اميركا​ رغم الصعوبات".

ولفت إلى أنه "رغم مشاكل الحظر لكن المسؤولين يبذلون قصارى جهودهم لتنفيذ المشاريع الاعمارية في جميع ارجاء البلاد"، مشيراً إلى أنه "رغم المشاكل القائمة لكن جميع الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بقوانين الرعاية الاجتماعية وغيرهم ممن يرتبطون بالمؤسسات الحكومية مايزالون يتسلمون مرتباتهم وفق النهج السابق والظروف الخارجة عن الحظر".

ونوه الى ان "الاحصاءات تشير الى انفاق 395 تريليون ريال لتنفيذ مختلف المشاريع على الصعيد الوطني كما سيتم انفاق تريليونات أخرى في غضون الاشهر المقبلة"، مؤكداَ أنه "يوجّه رسالة للشعب الايراني مفادها عدم الدخول في أي مفاوضات حول وعود جوفاء ومواصلة ​المقاومة​ وعدم التراجع عن حقوق الشعب قيد أنملة".