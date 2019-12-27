احتجاجات ببرلين ضد سياسات الصين تجاه أتراك الأويغور في تركستان الشرقية

شهدت العاصمة الألمانية ​برلين​ ​احتجاجات​ واسعة على سياسات ​الصين​ تجاه أتراك الأويغور في تركستان الشرقية.

وشارك حوالي 3 آلاف شخص، في المظاهرة الاحتجاجية التي نظمها "​مؤتمر​ الأويغور العالمي" أمام ​السفارة الصينية​ لدى برلين، قبل أن تجوب شوارع العاصمة.

وأغلقت ​قوات الأمن​ الألمانية، الطرق المؤدية إلى السفارة بشكل مؤقت، واتخذت ​الشرطة​ ​تدابير أمنية​ موسعة.