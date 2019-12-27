احتجاجات ببرلين ضد سياسات الصين تجاه أتراك الأويغور في تركستان الشرقية

شهدت العاصمة الألمانية برلين احتجاجات واسعة على سياسات الصين تجاه أتراك الأويغور في تركستان الشرقية.
وشارك حوالي 3 آلاف شخص، في المظاهرة الاحتجاجية التي نظمها "مؤتمر الأويغور العالمي" أمام السفارة الصينية لدى برلين، قبل أن تجوب شوارع العاصمة.
وأغلقت قوات الأمن الألمانية، الطرق المؤدية إلى السفارة بشكل مؤقت، واتخذت الشرطة تدابير أمنية موسعة.
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