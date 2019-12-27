إغلاق مضيق البوسفور بعد حادث اصطدام سفينة بالشاطئ

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty إحدى السفن التركية تغادر من أحد شواطئ مضيق البوسفور.

وذكرت قناة "سي.إن.إن ترك" وشهود عيان أن السلطات التركية أغلقت مضيق البوسفور المزدحم، الذي يمر عبر أكبر مدينة تركية.

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وقالت القناة إنه لم ترد أي أنباء حتى الآن عن وجود ضحايا، فيما ذكرت وكالة "تريبيكا" للشحن أن المضيق أغلق أمام حركة الملاحة.

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وكشفت بيانات "رفينيتيف أيكون" للشحن، أن السفينة "سونجا إريدمالتي" ترفع علم ليبيريا، وكانت في الطريق إلى ميناء أمبارلي في مدينة إسطنبول، حسبما ذكرت "رويترز".

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