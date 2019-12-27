- 1/2
- 2/2
وذكرت قناة "سي.إن.إن ترك" وشهود عيان أن السلطات التركية أغلقت مضيق البوسفور المزدحم، الذي يمر عبر أكبر مدينة تركية.
أخبار ذات صلة
وقالت القناة إنه لم ترد أي أنباء حتى الآن عن وجود ضحايا، فيما ذكرت وكالة "تريبيكا" للشحن أن المضيق أغلق أمام حركة الملاحة.
وكشفت بيانات "رفينيتيف أيكون" للشحن، أن السفينة "سونجا إريدمالتي" ترفع علم ليبيريا، وكانت في الطريق إلى ميناء أمبارلي في مدينة إسطنبول، حسبما ذكرت "رويترز".
شاهد أيضا: مضيق هرمز.. حقائق عن أهم شريان نفط بالعالم
مقدم من ميكروسوفت
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق مضيق البوسفور بعد حادث اصطدام سفينة بالشاطئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.