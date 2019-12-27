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إغلاق مضيق البوسفور بعد حادث اصطدام سفينة بالشاطئ

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إحدى السفن التركية تغادر من أحد شواطئ مضيق البوسفور. دبي - بواسطة محمد فارس © Getty إحدى السفن التركية تغادر من أحد شواطئ مضيق البوسفور. اصطدمت سفينة بضائع بالشاطئ في مضيق البوسفور بتركيا، الجمعة، مما أدى إلى إغلاق الممر المائي المزدحم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية محلية.

وذكرت قناة "سي.إن.إن ترك" وشهود عيان أن السلطات التركية أغلقت مضيق البوسفور المزدحم، الذي يمر عبر أكبر مدينة تركية.

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وقالت القناة إنه لم ترد أي أنباء حتى الآن عن وجود ضحايا، فيما ذكرت وكالة "تريبيكا" للشحن أن المضيق أغلق أمام حركة الملاحة.

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وكشفت بيانات "رفينيتيف أيكون" للشحن، أن السفينة "سونجا إريدمالتي" ترفع علم ليبيريا، وكانت في الطريق إلى ميناء أمبارلي في مدينة إسطنبول، حسبما ذكرت "رويترز".

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مقدم من ميكروسوفت 

Oil takners pass through the Strait of Hormuz, December 21, 2018. REUTERS/Hamad I Mohammed
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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