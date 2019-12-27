شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد أنقرة يتهاوى.. شركة كبرى لصناعة الحافلات فى تركيا تعلن إفلاسها والان مع تفاصيل الخبر
وقال موقع تركيا الآن، إنه في خطاب من الشركة إلى البنوك، أعربت فيه عن رغبتها كعلامة تجارية عالمية في متابعة طريقها عبر اتفاق متبادل عن إعادة هيكلة الديون.
وأشار الموقع التابع للمعارضة التركية، إلى أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بلغ المتوسط الشهري للشركات التي تقدمت للمحاكم التجارية بطلبات تسوية إفلاس نحو 68 شركة، بينما في عام 2018 كانت هذه النسبة شهريًا 48 شركة، أما في عام 2017 فكان عدد الشركات التي تطلب تسوية إفلاس نحو 47 شركة شهريًا، وتعكس الأرقام الحالية زيادة 40% في معدلات الإفلاس عن العام الماضي.
وفى وقت سابق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي التركى المعارض سيزائي تمللي، جدد خلال اجتماعات الجمعية للحزب، دعوته إلي عقد انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، مؤكدًا أن تركيا بحاجة إلي تغيير النظام للتخلص من النظام المستبد الذي يحكمها في الآونة الراهنة، حيث عقدت الجمعية العامة لحزب الشعوب الديمقراطي اجتماعاتها برئاسة الرئيسين المشاركين للحزب، سيزائي تمللي وبيرفين بولدان.
كانت هذه تفاصيل خبر اقتصاد أنقرة يتهاوى.. شركة كبرى لصناعة الحافلات فى تركيا تعلن إفلاسها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.