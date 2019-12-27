شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد أنقرة يتهاوى.. شركة كبرى لصناعة الحافلات فى تركيا تعلن إفلاسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع تركيا الآن، التابعة للمعارضة التركية، إن شركة TEMSA التركية لتصنيع الحافلات والباصات والشاحنات الخفيفة بمدينة أضنة التركية أعلنت عن إيقاف الإنتاج بسبب معاملات الرهن، وتقدمت بطلب إفلاس، حيث يأتى ذلك فى ظل استمرار الأزمة الاقتصادية التركية التى تسببت فى انهيار عملة الليرة التركية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع الأسعار بشكل كبير، وتزايد معدلات الانتحار نتيجة زيادة معاناة الشعب التركى بسبب الأوضاع السيئة نتيجة السياسات الخاطئة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وصرحت شركة TEMSA التركية ، في بيان لها، بأن الشركة تقدمت بطلب إفلاس، وهذا الطلب سيكون مؤقتًا للحصول على قسط من الراحة.

وقال موقع تركيا الآن، إنه في خطاب من الشركة إلى البنوك، أعربت فيه عن رغبتها كعلامة تجارية عالمية في متابعة طريقها عبر اتفاق متبادل عن إعادة هيكلة الديون.

وأشار الموقع التابع للمعارضة التركية، إلى أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بلغ المتوسط الشهري للشركات التي تقدمت للمحاكم التجارية بطلبات تسوية إفلاس نحو 68 شركة، بينما في عام 2018 كانت هذه النسبة شهريًا 48 شركة، أما في عام 2017 فكان عدد الشركات التي تطلب تسوية إفلاس نحو 47 شركة شهريًا، وتعكس الأرقام الحالية زيادة 40% في معدلات الإفلاس عن العام الماضي.

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وفى وقت سابق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي التركى المعارض سيزائي تمللي، جدد خلال اجتماعات الجمعية للحزب، دعوته إلي عقد انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، مؤكدًا أن تركيا بحاجة إلي تغيير النظام للتخلص من النظام المستبد الذي يحكمها في الآونة الراهنة، حيث عقدت الجمعية العامة لحزب الشعوب الديمقراطي اجتماعاتها برئاسة الرئيسين المشاركين للحزب، سيزائي تمللي وبيرفين بولدان.