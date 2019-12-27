زوران: أعرف الفريق الأنغولي جيدا وأدعو الجماهير الودادية لدعمنا – فيديو

أقر الصربي زوران مانولوفيتش، مدرب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم ، بصعوبة مهمة فريقه، عندنا يستقبل، يوم غد السبت، فريق بيترو أتليتيكو الأنغولي، ضمن ثالث مباريات مجموعات دوري أبطال أفريقيا ، مشددا على رغبة المجموعة الكبيرة في تحقيق أول انتصار لها في دور المجموعات.

وقال زوران، في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم، إنه يعرف جيدا إمكانيات الفريق الأنغولي بحكم أنه سبق له وأن اشتغل هناك، مؤكدا على أن المهمة لن تكون سهلة، بحكم أن الفريق الخصم جاء للدار البيضاء من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، وتفادي أي نتيجة سلبية قد تعصف بٱماله في التأهل للدور الموالي.

وعلى الرغم، من الإصابات العديدة التي يعاني منها الوداد والغيايات الوازنة، إلا أن المدرب الصربي بدا واثقا من قدرة لاعبيه على تحقيق نتيجة الفوز، داعيا أنصار النادي إلى القدوم بقوة للملعب وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لزملاء اسماعيل الحداد.