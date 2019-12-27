عاجل – هذه تشكيلة الرجاء الأساسية أمام شبيبة القبائل الجزائري

كشف جمال السلامي، مدرب فريق الرجاء البيضاوي عن تشكيلة الفريق الأساسية التي ستخوض، بعد قليل، مباراة شبيبة القبائل الجزائري، التي ستقام بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ، برسم ثالث مباريات مجموعات دوري أبطال أفريقيا. وسيخوض الفريق الأخضر هذه المواجهة بالتشكيل التالي: أنس الزنيتي في حراسة المرمى. Advertisements الدفاع: عبد الرحيم شاكر، سند الورفلي، عبد الجليل جبيرة، وعمر بوطيب. الوسط: محسن متولي، أيوب نناح، فابريس نغوما، عمر العرجون الهجوم: بين مالانغو، سفيان رحيمي

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