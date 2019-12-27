بركة يُحضِّر لما بعد غلاب

يبدو أن أمين عام حزب الاستقلال، نزار بركة، يسارع الزمن للتحضير لمرحلة ما بعد تعيين كريم غلاب في أحدالمناصب العليا؛ حيث يجري الحديث عن إمكانية خلافته شكيب بنموسى في سفارة المغرب بباريس، أو على رأسإحدى المؤسسات.

في هذا السياق، احتضن منزل الكاتب المحلي لحزب الاستقلال، في بنمسيك بالدار البيضاء،عشاء حضره أحد القادمين إلى حزب الاستقلال من الاتحاد الاشتراكي، ويتعلق الأمر بكريم زاهر، الرئيس المديرالعام لشركة «جيغالاب»، والمسؤول عن «إيسكا المغرب» المتخصصة في العلاج بالخلايا الجذعية، والذي قالللحاضرين إنه بعدما انتمى إلى رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، زكاه الأمين العام ليكون مرشح الحزب بهذهالدائرة، وهو ما أثار استغراب ورفض عدد من الاستقلاليين.