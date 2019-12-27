المكسيك: العثور على قصر أثريّ تعود حكايته إلى ألف عام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اكتشف علماء الآثار، قصرًا كبيرًا يرجح إلى أنه كان يستخدم من نخبة حضارة المايا قبل أكثر من ألف عام، في مدينة كولوبا القديمة بالقرب من منطقة كانكون السياحية الشهيرة حاليًا شرقي المكسيك، وفقًا لما قال مسؤولون مكسيكيون.

وقال المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ بالمكسيك في بيان إن بقايا المبنى البالغ ارتفاعه ستة أمتار وطوله 55 مترًا وعرضه 15 مترًا تشير إلى أن القصر كان مأهولًا لفترتين طويلتين ما بين 600-1050 ميلادي.

وبلغت حضارة المايا أوجها بين 250 و900 بعد الميلاد عندما حكمت مساحات شاسعة فيما يعرف حاليا بجنوب المكسيك وجواتيمالا وبليز وهندوراس، وتم اكتشاف القصر في شرق منطقة كولوبا الأثرية، وهي موقع رئيسي قبل الحقبة الإسبانية في ولاية يوكاتان المكسيكية.

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وقال عالم الآثار ألفريدو باريرا، في تسجيل مصور نشره المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ إنّ "هذا العمل هو البداية، بدأنا الكشف عن أحد أضخم الهياكل في الموقع".

وكانت كولوبا تحظى بصلات مهمة مع مدن المايا ومن بينها مدينة إيك بالام وتشيتشن إيتزا الأكثر أهمية، لتقع تحت نفوذها وتصبح جزءًا من شبكتها التجارية وأراضيها.

والى جانب القصر، ينقب خبراء مكسيكيون عن أربعة هياكل أخرى في المنطقة التي تعرف باسم "المجموعة ج" في الساحة المركزية في كولوبا بما في ذلك مذبح وأطلال مبنيين سكنيين وهيكل دائري يُعتقد أنه موقد.