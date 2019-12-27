مفرق البعنة دير الأسد: قتيل في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل جمال علي رشيد حصارمة، في الستينات من عمره، من قرية البعنة، متأثرًا بجروحه الحرجة التي أصيب بها إثر تعرضه لإطلاق نار، في جريمة وقعت مساء اليوم، الجمعة، عند مفرق البعنة دير الأسد في منطقة الشاغور شمالي البلاد.

وعلم موقع "عرب 48" أن ملثمين أطلقوا وابلا من الرصاص على الضحية أثناء قيادته لسيارته عند مفرق البعنة دير الأسد، ما أدى إلى إصابة حصارمة في الجزء العلوي من جسده.

ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان، وحاولت تقديم الإسعافات اللازمة للمصاب، فيما وصفت حالته بـ"الحرجة جدا"؛ حيث تم نقله إلى مستشفى "الجليل الغربي" في نهريا.

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وأعلنت الشرطة لاحقًا عن مقتل المصاب متأثرًا بجروحه، وذكرت في بيان صدر عنها "منذ وقت قصير، تلقينا بلاغا عن رجل عثر عليه في مركبة وعلى جسده آثار تعرضه لإطلاق نار على الطريق 85 بالقرب من قرية دير الأسد".

وأشار البيان إلى أن "الطواقم الطبية اضطرت إلى الإعلان عن وفاته في مكان الجريمة"، ولفتت الشرطة إلى أنه "تم استدعاء قوات الشرطة برفقة مختبر متنقل إلى المكان وفتحت تحقيقًا".

وتجتاح موجة متصاعدة من الجريمة المنظمة المدن والبلدات العربية، والتي تواجهها، بالمقابل، بحركة احتجاج واسعة، على شكل تظاهرات جماهيرية حاشدة تضمّنت إغلاقا للشوارع الرئيسة في البلاد.

وبمقتل ضحية الجريمة في البعنة، بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي خلال العام الجاري (2019)، 91 قتيلا بينهم 11 امرأة، علما بأن العام الماضي (2018)، شهد مقتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة.