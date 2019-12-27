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صحيفة خليجية تكشف عن مخطط إيراني لانقلاب في العراق

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الجمعة 27 ديسمبر 2019

صورة أرشيفية

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كشفت صحيفة خليجية أن الحشد الشعبي و عدداً من الفصائل المنتمية إليه الموالية لإيران، تخطط لانقلاب للسيطرة على مراكز القرار السياسي على غرار تجربة اليمن، لحل الأزمة المتنامية في العراق.

وأفادت معلومات أمنية لصحيفة "أخبار الخليج" البحرينية، اليوم الجمعة،  بأن الحشد شكل لواءً أو أكثر لمكافحة الشغب، استعداداً لأي طارئ تعجز فيه قوات الأمن عن إيقاف زحف المتظاهرين.

وأشارت المصادر إلى أن مجموعة تابعة لفصيل مسلح أوفدت إلى إيران لإعدادها لمهمات خاصة، وخضع أفرادها للتدريبات بإشراف خبراء من الحرس الثوري في حروب الشوارع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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