صحيفة خليجية تكشف عن مخطط إيراني لانقلاب في العراق

الجمعة 27 ديسمبر 2019

صورة أرشيفية Advertisements

كشفت صحيفة خليجية أن الحشد الشعبي و عدداً من الفصائل المنتمية إليه الموالية لإيران، تخطط لانقلاب للسيطرة على مراكز القرار السياسي على غرار تجربة اليمن، لحل الأزمة المتنامية في العراق.



وأفادت معلومات أمنية لصحيفة "أخبار الخليج" البحرينية، اليوم الجمعة، بأن الحشد شكل لواءً أو أكثر لمكافحة الشغب، استعداداً لأي طارئ تعجز فيه قوات الأمن عن إيقاف زحف المتظاهرين.

وأشارت المصادر إلى أن مجموعة تابعة لفصيل مسلح أوفدت إلى إيران لإعدادها لمهمات خاصة، وخضع أفرادها للتدريبات بإشراف خبراء من الحرس الثوري في حروب الشوارع.