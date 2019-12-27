شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية: تصعيد الحوثيين في الحديدة يهدد التهدئة واتفاق ستوكهولم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

دانت الحكومة اليمنية واستنكرت بشدة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران لمطاحن البحر الأحمر الواقعة ضمن المناطق المحررة في مدينة الحديدة.

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وقال وزير الإعلام في الحكومة معمر الإرياني: إن المطاحن تعرضت مجددًا لقصف شنته ميليشيا الحوثي في وقت تم الانتهاء من معالجة 51 ألف طن من مادة القمح المخزون فيها تمهيدًا لتوزيعه.

وأكد “الإرياني” في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن هذا التصعيد الميداني الذي يأتي في ظل نشر نقاط المراقبة المشتركة في مدينة الحديدة وبعد أيام من اجتماع لجنة التنسيق المشتركة على ظهر السفينة الأممية، يؤكد تنصل الميليشيا الحوثية من كل التزاماتها وتعهداتها واصرارها على المضي في خرق وقف إطلاق النار وتقويض جهود تنفيذ اتفاق السويد.

ودعا “الإرياني” المبعوث الدولي لليمن مارتن جريفيث ورئيس لجنة إعادة الانتشار وفريق الرقابة الأممي إلى تحمل مسؤولياتهم واتخاذ موقف واضح من هذه الاعتداءات وخروقات الميليشيا الحوثية المتواصلة لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن هذا التصعيد يمثل تهديدًا للتهدئة واتفاق ستوكهولم بخصوص الأوضاع في مدينة ومحافظة الحديدة.