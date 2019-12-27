شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تنشر أول صواريخ نووية تفوق سرعة الصوت والان نبدء بالتفاصيل

• قادرة على إصابة أي بقعة في العالم

• اختراق أي أنظمة دفاع صاروخية حالية ومستقبلية

قالت وزارة الدفاع الروسية إنها نشرت أول مجموعة من الصواريخ الأسرع من الصوت بعدة مرات والمزودة بقدرات نووية، اليوم الجمعة، في خطوة وصفها الرئيس فلاديمير بوتين بأنها تضع بلاده في فئة تسليح لا يشاركها فيها أحد.

وأضافت الوزارة في بيان أن وزير الدفاع سيرجي شويجو أبلغ بوتين بنشر الصواريخ. لكن البيان لم يذكر موقعها.

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ويدعى نظام الصواريخ الجديد (أفانجارد) وهو واحد من عدة أنواع جديدة من الأسلحة التي وصفها بوتين بأنها سابقة لعصرها.

وقال بوتين إن الجيل الجديد من الأسلحة النووية الروسية قادر على إصابة أي بقعة في العالم تقريبا وبمقدوره أيضا أن يتجنب رصد درع صاروخية أمريكية على الرغم من أن بعض الخبراء الغربيين يشككون في مدى تطور بعض برامج الأسلحة الروسية.

وأضاف بوتين إن نظام "أفانجارد" بوسعه أن يخترق أي أنظمة دفاع صاروخية حالية ومستقبلية.