شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مصرع 15 شخصاً.. كازاخستان تحظر طائرات "بيك اير" والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الكازاخية وقف استخدام أسطول طائرات شركة "بيك اير" الكازاخية اليوم الجمعة بعدما لقي 15 شخصا، على الأقل، حتفهم وأصيب العشرات في حادث تحطم طائرة ركاب تابعة للشركة في وقت مبكر من اليوم بعد وقت قصير من الإقلاع في جنوب شرق البلاد. واصطدمت الطائرة، وهي من طراز "فوكر 100" بحائط خرساني قبل أن تصطدم بمبنى سكني من طابقين.

ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن نائب رئيس الوزراء رومان سكلاير قوله في مؤتمر صحفي في العاصمة السابقة ألماتي إن الطائرة كانت تحمل 98 شخصا من بينهم خمسة هم أفراد الطاقم. وهناك 49 مصابا من بينهم 18 في حالة خطيرة.