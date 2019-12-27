شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مصرع 15 شخصاً.. كازاخستان تحظر طائرات "بيك اير" والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن نائب رئيس الوزراء رومان سكلاير قوله في مؤتمر صحفي في العاصمة السابقة ألماتي إن الطائرة كانت تحمل 98 شخصا من بينهم خمسة هم أفراد الطاقم. وهناك 49 مصابا من بينهم 18 في حالة خطيرة.
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