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انفجار في مصنع طائرات بأمريكا

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وقع انفجار اليوم الجمعة في مصنع أمريكي للطائرات، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات نظرا لإغلاق المنشأة بسبب أعياد الميلاد.

وذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية نقلا عن متحدثة باسم مكتب رئيس الإدارة المحلية بمقاطعة سيدجويك أن العديد من الأجهزة تعاملت مع الانفجار الذي وقع في مصنع للطائرات في مدينة ويتشيتا بولاية كانساس الأمريكية.

وقال متحدث باسم عمدة ويتشيتا ، جيف لونجويل للشبكة الأمريكية أن الانفجار وقع في مصنع بيتشكرافت رقم 3، مضيفا أن المصنع كان مغلقا بسبب الأعياد وأن المسؤولين عبروا عن أملهم في أن "تكون الإصابات محدودة".

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