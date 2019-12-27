شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار في مصنع طائرات بأمريكا والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية نقلا عن متحدثة باسم مكتب رئيس الإدارة المحلية بمقاطعة سيدجويك أن العديد من الأجهزة تعاملت مع الانفجار الذي وقع في مصنع للطائرات في مدينة ويتشيتا بولاية كانساس الأمريكية.
وقال متحدث باسم عمدة ويتشيتا ، جيف لونجويل للشبكة الأمريكية أن الانفجار وقع في مصنع بيتشكرافت رقم 3، مضيفا أن المصنع كان مغلقا بسبب الأعياد وأن المسؤولين عبروا عن أملهم في أن "تكون الإصابات محدودة".
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