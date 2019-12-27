شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبناني: البلاد تمر بظروف صعبة جدا وغير مسبوقة في تاريخها والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف "الأزمة الاقتصادية والمالية التي نعيشها عمرها 30 سنة وليست وليدة الحاضر، وهي بدأت منذ أن تحول الاقتصاد إلى اقتصاد سياحة وخدمات، وتراكمت الديون دون أن تعمد الدولة إلى تسديدها، لذا نعيش اليوم في مرحلة تقشف على المستوى الفردي وعلى مستوى الدولة ومؤسساتها".
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