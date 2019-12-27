شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبناني: البلاد تمر بظروف صعبة جدا وغير مسبوقة في تاريخها والان نبدء بالتفاصيل

دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون القوى الأمنية إلى اليقظة لمكافحة أي خلل أمني يحدث، وقائد الجيش العماد جوزيف عون يعلن أن الجيش سيستمر في تحمل مسؤولياته. ولفت عون إلى أن "البلاد تمر اليوم بظروف صعبة جدا وأزمة غير مسبوقة في تاريخها، لكننا نأمل مع الحكومة الجديدة أن يبدأ الوضع بالتحسن تدريجا ونتخطى الأزمة، ويعود لبنان إلى ازدهاره".

وأضاف "الأزمة الاقتصادية والمالية التي نعيشها عمرها 30 سنة وليست وليدة الحاضر، وهي بدأت منذ أن تحول الاقتصاد إلى اقتصاد سياحة وخدمات، وتراكمت الديون دون أن تعمد الدولة إلى تسديدها، لذا نعيش اليوم في مرحلة تقشف على المستوى الفردي وعلى مستوى الدولة ومؤسساتها".