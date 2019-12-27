شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يبحث تطورات الأوضاع في ليبيا مع نظيره الروسي والان نبدء بالتفاصيل

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هاتفيًا اليوم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تطورات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين. وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له اليوم بأنه تم التوافق بين الرئيسين على أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين البلدين بهدف تسوية الأزمة الليبية، ومكافحة المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية.

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