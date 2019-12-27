مقتل مدني وإصابة آخر بحادثين منفصلين في بغداد

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بأن مدنيا قتل بسلاح كاتم شمال شرقي بغداد، فيما اصيب آخر بهجوم مسلح غربيها.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحة كاتمة، مساء اليوم، باتجاه مدني في منطقة الشعب شمال شرقي بغداد، ما أسفر عن مقتله على الفور".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية وصلت إلى المكان فور تلقيها بلاغا بالحادث وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته، فيما نقلت جثة القتيل الى الطب العدلي".
وفي سياق متصل، لفت المصدر، إلى أن "مدنيا اصيب بطلق ناري بعدما هاجمه مسلحون مجهولون في منطقة الوشاش غربي بغداد"، مبينا أن "القوات الأمنية وصلت موقع الحادث، فيما نقلت سيارة الإسعاف المصاب إلى مستشفى قريب".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية وصلت إلى المكان فور تلقيها بلاغا بالحادث وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته، فيما نقلت جثة القتيل الى الطب العدلي".
وفي سياق متصل، لفت المصدر، إلى أن "مدنيا اصيب بطلق ناري بعدما هاجمه مسلحون مجهولون في منطقة الوشاش غربي بغداد"، مبينا أن "القوات الأمنية وصلت موقع الحادث، فيما نقلت سيارة الإسعاف المصاب إلى مستشفى قريب".
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