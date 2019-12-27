مصدر يكشف تفاصيل جديدة بخصوص سقوط القذائف على معسكر 'كي وان'

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عدد قذائف الهاون التي سقطت داخل معسكر كي وان في كركوك ارتفع إلى ثماني قذائف".

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القذائف سقطت على مستودعات تابعة للقوات الأميركية داخل المعسكر".



وكان مصدر أمني، أفاد في وقت سابق من اليوم الجمعة، بسقوط أربع قذائف هاون داخل معسكر "كي وان" في محافظة كركوك، مشيرا إلى اصابة منتسب.

وأكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، سقوط عدد من القذائف داخل معسكر "كي وان" في محافظة كركوك.