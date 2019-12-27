قوة أمنية تضبط العجلة التي انطلقت منها القذائف باتجاه معسكر 'كي وان'

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بأن قوة عسكرية ضبطت العجلة التي انطلقت منها القذائف باتجاه معسكر "كي وان" في محافظة كركوك.
وقال المصدر، في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية تمكنت مساء اليوم من ضبط العجلة التي انطلقت منها أربع قذائف كاتيوشا باتجاه معسكر (كي وان) في كركوك، واصيب على اثرها منتسب".
وكان مصدر أمني أفاد في وقت سابق من اليوم الجمعة، بسقوط اربع قذائف هاون على معسكر "كي وان" في كركوك، فيما أكدت خلية الاعلام الامني سقوط عدد من القذائف داخل المعسكر.
وكان مصدر أمني أفاد في وقت سابق من اليوم الجمعة، بسقوط اربع قذائف هاون على معسكر "كي وان" في كركوك، فيما أكدت خلية الاعلام الامني سقوط عدد من القذائف داخل المعسكر.
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