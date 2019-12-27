خلية الإعلام الأمني تؤكد سقوط قذائف داخل معسكر 'كي وان' في كركوك

وقالت الخلية في بيان مقتضب، تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عدداً من القذائف سقطت داخل معسكر K1 في محافظة كركوك"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان مصدر أمني، أفاد في وقت سابق من اليوم الجمعة، بسقوط أربع قذائف هاون داخل معسكر "كي وان" في محافظة كركوك، مشيرا إلى اصابة منتسب.

