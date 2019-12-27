مقتل وإصابة خمسة أشخاص بمشاجرة مسلحة في كربلاء

أفادت مديرية شرطة كربلاء، اليوم الجمعة، بمقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بمشاجرة استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة.
وأضافت، أن "المجني عليه فارق الحياة في المستشفى متأثرا بإصابته بإطلاقة نارية في منطقة البطن وتعرض إشقاؤه الثلاثة إلى إصابات مختلفة بالعصي الغليضة نقلوا على إثرها ايضا إلى المستشفى".
وأكدت ان "الطرف الثاني تعرض ايضا الى إصابة أحدهم بإطلاقات نارية في منطقة الفخذ الأيمن والركبة في القدم اليسرى نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج"، لافتة إلى "تدوين أقوال الطرفين وتبين وجود خلافات بينهما وطلب كل واحد منهم الشكوى ضد الطرف الآخر، دونت اقوال الطرفين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
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