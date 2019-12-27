حقيقة اهتمام بيرسبوليس الإيراني بضم علاء عباس

2019-12-27 | 18:31
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وقال بهروز في حديث لـ الخليج 365، "تواصلت مع إدارة نادي بيرسبوليس الإيراني حول اهتمامهم بالمهاجم علاء عباس".
وأوضح، أن "النادي ليس مهتماً حالياً بضم عباس، والأمر بمجمله مجرد إشاعة لا أكثر ولن يعزز صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية".
يذكر أن عباس قدم مستويات كبيرة في نهائيات آسيا 2019 ودوري أبطال آسيا مع الزوراء وكأس الخليج "خليحي 24"، بالإضافة إلى هدفه الحاسم في مرمى إيران بالتصفيات المزدوجة.
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