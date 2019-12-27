حقيقة اهتمام بيرسبوليس الإيراني بضم علاء عباس

رياضة 2019-12-27 | 18:31 2,226 مشاهدة Advertisements كشف الوسيط الايراني، بهروز دزهبود، عن حقيقة اهتمام نادي بيرسبوليس الايراني بضم مهاجم المنتخب الوطني ونادي الزوراء علاء عباس. وانتشرت انباء تفيد بان عباس يستحوذ على اهتمام بيرسبوليس الإيراني. وقال بهروز في حديث لـ الخليج 365، "تواصلت مع إدارة نادي بيرسبوليس الإيراني حول اهتمامهم بالمهاجم علاء عباس". وأوضح، أن "النادي ليس مهتماً حالياً بضم عباس، والأمر بمجمله مجرد إشاعة لا أكثر ولن يعزز صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية". واضاف ان "نادي الشيحانية القطري ايضاً انهى تعاقده مع اللاعب التونسي احمد عكاشي وبالتالي عباس ليس ضمن اهتمامات الفريق القطري".



يذكر أن عباس قدم مستويات كبيرة في نهائيات آسيا 2019 ودوري أبطال آسيا مع الزوراء وكأس الخليج "خليحي 24"، بالإضافة إلى هدفه الحاسم في مرمى إيران بالتصفيات المزدوجة.

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