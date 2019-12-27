سقوط أربع قذائف على قاعدة عسكرية في كركوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بسقوط أربع قذائف هاون على قاعدة عسكرية في محافظة كركوك.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "أربع قذائف هاون سقطت مساء اليوم، على قاعدة (كي وان) العسكرية في محافظة كركوك".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحادث أسفر عن اصابة منتسب بجروح مختلفة".
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